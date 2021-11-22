Фото: GETTY IMAGES













Всего под следствием в уголовном производстве находятся 120 человек.





Нигерийская мафия в Италии специализируется на проституции и торговле женщинами. По данным полиции, мафиози пересылали часть полученных от проституции денег в коробках для макаронных изделий и ручках багажа на колесах. Уже в Нигерии их денежные средства инвестировались в недвижимость.





Правоохранители считают, что нигерийская мафия в Италии, по уровню влияния и финансовым возможностям, уже почти достигла уровня трех крупнейших мафиозных кланов в стране, а именно «Ндрангета» из Калабрии, «Коза Ностра» из Сицилии и «Коморра» из Кампании (регион возле Неаполя).





Как сообщал Укринформ, итальянские правоохранители задержали во вторник, 16 ноября, более сотни человек в рамках расследования производства против крупной мафиозной группировки «Ндрангета».















