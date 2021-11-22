+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Италии задержали 40 мафиози, пересылавших деньги в коробках для макарон

Полиция итальянского города Кальяри задержала 40 членов нигерийской мафии, нелегально переправлявших деньги в Африку.

Фото: GETTY IMAGES

Как передает Укринформ, об этом сообщает ANSA.


Всего под следствием в уголовном производстве находятся 120 человек.

Нигерийская мафия в Италии специализируется на проституции и торговле женщинами. По данным полиции, мафиози пересылали часть полученных от проституции денег в коробках для макаронных изделий и ручках багажа на колесах. Уже в Нигерии их денежные средства инвестировались в недвижимость.

Правоохранители считают, что нигерийская мафия в Италии, по уровню влияния и финансовым возможностям, уже почти достигла уровня трех крупнейших мафиозных кланов в стране, а именно «Ндрангета» из Калабрии, «Коза Ностра» из Сицилии и «Коморра» из Кампании (регион возле Неаполя).

Как сообщал Укринформ, итальянские правоохранители задержали во вторник, 16 ноября, более сотни человек в рамках расследования производства против крупной мафиозной группировки «Ндрангета».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]