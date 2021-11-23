К такому выводу пришли представители Ассоциации перевозчиков и диспетчеров такси (АПИДТ) в работе «Анализ экономического эффекта регуляторных реформ на рынке перевозок такси в Республике Беларусь 2021».





В ней рассматривается подготовленный Минтрансом проект указа «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров», который, в частности, предусматривает новое регулирование пассажирских перевозок в такси. Документ нацелен на введение ряда обязательных требований, таких как лицензии на водителей, машины, парки, платформы, а также недопущение, по сути, к перевозке пассажиров тех, кто не является водителем по основному месту работы.





Согласно исследованию, увеличение цен на поездки, времени ожидания такси, а также ухудшение качества обслуживания – это те неприятные последствия, которые могут ожидать рядового пассажира при введении новых правил для автомобильных перевозчиков. Новое регулирование может привести к уходу иностранных онлайн-платформ и невозможности водителям использовать такси как источник дополнительного дохода.





По экспертным оценкам, 30-40% рынка такси составляют водители, для которых эта работа не является основной. Новое регулирование способно либо оставить их «за бортом», либо подтолкнуть к переходу в теневой сегмент рынка. Как результат – увеличение цен на поездки, времени ожидания и общая тенденция снижения доступности такси для населения.





По мнению авторов исследования, принятие указа может привести к уходу «в тень» около 30-40% рынка такси (водители, для которых это является дополнительным доходом) и падению налоговых поступлений на 55-70 млн рублей в год.





Как считают в АПИДТ, принятие указа в его текущей редакции приведет к:





- значительному замедлению рынка,

- падению доходов занятых в этой сфере,

- кратному росту цен на услуги перевозки





«Предложенный Минтрансом регуляторный подход идет вразрез с государственной политикой цифровизации экономики и скажется на развитии других связанных секторов экономики т.е. экономики платформенной занятости в целом. Будучи принятым указ не позволит реализовать потенциал дополнительных рабочих мест и создаст регуляторный прецедент, который послужит негативным сигналом для бизнеса, основанного на современных цифровых технологиях», говорится в исследовании.