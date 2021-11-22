Степана Латыпова этапировали в колонию "Волчьи норы". Он под стражей с сентября 2020 года

Политзаключённого Степана Латыпова этапировали в Ивацевичскую колонию №22, известную под названием "Волчьи норы", сообщают правозащитники "Весны". Там он будет отбывать назначенный судом срок наказания.