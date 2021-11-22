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Степана Латыпова этапировали в колонию "Волчьи норы". Он под стражей с сентября 2020 года

Политзаключённого Степана Латыпова этапировали в Ивацевичскую колонию №22, известную под названием "Волчьи норы", сообщают правозащитники "Весны". Там он будет отбывать назначенный судом срок наказания.


Жителя "Площади Перемен" Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020-го, когда он просил представиться силовиков в своём дворе.

16 августа 2021-го его приговорили к 8,5 годам колонии усиленного режима и оштрафовали на 300 базовых величин. Степана признали виновным в создании дворового ТГ-чата, мастерской по изготовлению протестной символики, сопротивлении милиционерам при задержании. Как директора компании "Беларба" его признали виновным во введении в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической защите растений.

Во время суда Латыпов рассказал что его пытали в тюрьме, заставляя дать нужные показания. На судебном процессе он предпринял попытку самоубийства.
euroradio.fm
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