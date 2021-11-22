"Мы в ближайшие дни будем начинать партнерскую работу, проработку модели медиахолдинга [Союзного государства]. Безусловно, это будет в том числе и интернет-портал, который совершенно не исключает работу с учетом современных практик, которые делают нашу информацию доступной для миллионов людей", - сказал Мезенцев.





4 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с идеей создания медиахолдинга Союзного государства.