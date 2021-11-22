Медиахолдинг Союзного государства начнут создавать в ближайшее время
Союзное государство России и Беларуси в ближайшие дни начнет проработку создания медиахолдинга и интернет-портала, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщает ТАСС.
"Мы в ближайшие дни будем начинать партнерскую работу, проработку модели медиахолдинга [Союзного государства]. Безусловно, это будет в том числе и интернет-портал, который совершенно не исключает работу с учетом современных практик, которые делают нашу информацию доступной для миллионов людей", - сказал Мезенцев.
4 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с идеей создания медиахолдинга Союзного государства.
22:12 22/11/2021
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