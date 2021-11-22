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Елизавета Ясько: у Саакашвили поврежден мозг и внутренние органы

Здоровье Саакашвили подорвал продолжительный голод, но Саакашвили "держится и продолжает быть в боевом духе", заявила Елизавета Ясько.


У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за продолжительной голодовки поврежден мозг и внутренние органы. Об этом заявила его девушка Елизавета Ясько после посещения Саакашвили в понедельник, 22 ноября.

«Неделю назад мы говорили, что его состояние критическое, но даже тогда он был в силах. Сегодня я этих сил не увидела. Те симптомы, о которых мы услышали, что повреждены внутренние органы и головной мозг, это очень страшно. На данный момент я не представляю, как за какое-то короткое время можно реабилитироваться», — сказала Ясько.

В то же время, по словам Ясько, морально Саакашвили «держится и продолжает быть в боевом духе».

Напомним, в субботу, после перевода Саакашвили из тюремной больницы в пригороде Тбилиси в военный госпиталь в городе Гори, политик прекратил 50-дневную голодовку.
telegraf.by
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