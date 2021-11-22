Более 3,3 миллиона белорусов привились от коронавируса
Свыше 3,3 миллиона жителей Беларуси уже привились от коронавируса, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения республики. "Более 3 351 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19", – говорится в сообщении.
По информации Минздрава, коронавирусом за минувшие сутки заразились 1713 человек, скончались 17 пациентов.
Там также отмечается, что из них более 2,647 миллиона прошли полный курс вакцинации.
Вакцинация в Беларуси
В настоящее время в стране проводится вакцинация. Сделать прививку можно двумя препаратами – российским "Спутник V" и китайской Vero Cell. Кроме того, разрабатывается собственная вакцина. По данным Минздрава, большинство медучреждений, ранее перепрофилированных под "красные зоны" для больных с коронавирусом, возвращаются к нормальной работе. Все РНПЦ продолжают оказывать плановую помощь, пишет sputnik.by
21:11 22/11/2021
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