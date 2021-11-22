



По информации Минздрава, коронавирусом за минувшие сутки заразились 1713 человек, скончались 17 пациентов.





Там также отмечается, что из них более 2,647 миллиона прошли полный курс вакцинации.

Вакцинация в Беларуси

В настоящее время в стране проводится вакцинация. Сделать прививку можно двумя препаратами – российским "Спутник V" и китайской Vero Cell. Кроме того, разрабатывается собственная вакцина. По данным Минздрава, большинство медучреждений, ранее перепрофилированных под "красные зоны" для больных с коронавирусом, возвращаются к нормальной работе. Все РНПЦ продолжают оказывать плановую помощь, пишет sputnik.by



