



Напомним, артистка пострадала во время пожара в своей квартире. Как отметил профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов, состояние Хлебниковой улучшается, однако на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.





«Да, ей лучше, естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем миром. Это длительный период, кожи такой процент сгорел, как она восстановится? Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря», — цитирует врача РИА Новости.



