Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ - дышит самостоятельно
Российская певица Марина Хлебникова пришла в себя, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
Напомним, артистка пострадала во время пожара в своей квартире. Как отметил профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов, состояние Хлебниковой улучшается, однако на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.
«Да, ей лучше, естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем миром. Это длительный период, кожи такой процент сгорел, как она восстановится? Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря», — цитирует врача РИА Новости.
20:25 22/11/2021
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