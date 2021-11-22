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Минчанина не выпускают из изолятора, он находится на Окрестина уже 57 суток подряд

22 ноября в очередной раз осудили 51-летнего Виталия Умрейко, руководителя проектов одной из минских фирм.

 Он находится в изоляторе на Окрестина с 7 октября, его перезадерживали четыре раза. Сегодня судья Ленинского района Минска Юлия Инчина осудила его на 13 суток за мелкое хулиганство, сообщает Телеграф со ссылкой на лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Виталий Умрейко должен был освободиться после предыдущего ареста 21 ноября, однако этого не произошло, его снова задержали. Согласно протоколу, мужчина агрессивно вел себя в Ленинском РОВД, ругался матом и не реагировал на замечания. Свидетель-милиционер на суде утверждал, что лично видел, как Умрейко хулиганил. Правозащитники сообщают, что дело мужчины рассмотрели за 14 минут. Сам он не признал вину и отказался давать показания.
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