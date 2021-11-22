Фотофакт: в Грузии телеэфир прервал… кот. И что было дальше?
Ведущему Давиду Акубардия пришлось временно сменить тему разговора и обратиться к ассистентам.
В Грузии во время прямого эфира телекомпании Кавкасия
Ведущему Давиду Акубардия пришлось временно сменить тему разговора и обратиться к ассистентам.
В Грузии во время прямого эфира телекомпании Кавкасия кот запрыгнул на стол. Курьезный момент опубликовали в соцсетях.
Участники эфира обсуждали политические события в Грузии. Ведущему Давиду Акубардия пришлось временно сменить тему разговора. Он сказал, что кота зовут Какуца.
Кот не реагировал на просьбы, поэтому телеведущему пришлось обратился к ассистентам за помощью.
Гость эфира отреагировал с улыбкой. Передача после перерыва была продолжена в обычном режиме.
19:56 22/11/2021
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