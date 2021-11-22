+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Фотофакт: в Грузии телеэфир прервал… кот. И что было дальше?

Ведущему Давиду Акубардия пришлось временно сменить тему разговора и обратиться к ассистентам.

В Грузии во время прямого эфира телекомпании Кавкасия

Ведущему Давиду Акубардия пришлось временно сменить тему разговора и обратиться к ассистентам.

В Грузии во время прямого эфира телекомпании Кавкасия кот запрыгнул на стол. Курьезный момент опубликовали в соцсетях.

Участники эфира обсуждали политические события в Грузии. Ведущему Давиду Акубардия пришлось временно сменить тему разговора. Он сказал, что кота зовут Какуца.

Кот не реагировал на просьбы, поэтому телеведущему пришлось обратился к ассистентам за помощью.

Гость эфира отреагировал с улыбкой. Передача после перерыва была продолжена в обычном режиме.
telegraf.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]