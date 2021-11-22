В Грузии во время прямого эфира телекомпании Кавкасия





Ведущему Давиду Акубардия пришлось временно сменить тему разговора и обратиться к ассистентам.





В Грузии во время прямого эфира телекомпании Кавкасия кот запрыгнул на стол. Курьезный момент опубликовали в соцсетях.





Участники эфира обсуждали политические события в Грузии. Ведущему Давиду Акубардия пришлось временно сменить тему разговора. Он сказал, что кота зовут Какуца.





Кот не реагировал на просьбы, поэтому телеведущему пришлось обратился к ассистентам за помощью.





Гость эфира отреагировал с улыбкой. Передача после перерыва была продолжена в обычном режиме.



