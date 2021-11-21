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Похищение на Гаити: отпустили двух из 17 похищенных миссионеров

В октябре похитили 17 миссионеров из США и Канады, представлявших религиозную организацию Christian Aid.


Двое из 17 похищенных на Гаити миссионеров из США и Канады освобождены. Об этом заявила американская религиозная организация Christian Aid, сообщает NPR в понедельник, 22 ноября.

"Несмотря на то, что мы радуемся этому освобождению, наши сердца с 15 людьми, кого все еще удерживают", - заявили в Christian Aid.

На данный момент имена освобожденных и мотивы такого шага со стороны членов банды не разглашаются.

Напомним, что 17 октября на Гаити 17 американских миссионеров похитили из автобуса. Похищение такой большой группы американцев шокировало местных чиновников своей наглостью.

Позже за каждого похищенного на Гаити миссионера потребовали по $1 млн. Над освобождением похищенных людей работают ФБР и гаитянская полиция, но на это могут уйти недели.
korrespondent.net
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