Теперь расписание выглядит так:





25 ноября





Рейс BRU-8155. Вылет из Минска — 12:45, прибытие в Хургаду — 16:45.





Рейс BRU-8156. Вылет из Хургады — 17:45, прибытие в Минск — 23:45.





28 ноября





Рейс BRU-8157. Вылет из Минска — 17:30, прибытие в Шарм-эль-Шейх — 21:30.





Рейс BRU-8158. Вылет из Шарм-эль-Шейха — 22:30, прибытие в Минск — 4:30.





Компания приносит извинения за причиненные неудобства. В связи с участившимися случаями переноса рейсов белорусский туроператор просит не забывать следить за расписанием рейсов на сайте «Белавиа» или Национального аэропорта.





Отметим, что многие туроператоры корректируют египетские программы.





Как пишет «Коммерсантъ», участникам рынка организованного туризма не удалось нарастить объем продаж туров в Египет за счет ажиотажного спроса. Как оказалось, на египетских курортах из-за пандемии часть гостиниц была законсервирована или перепрофилирована под апартаменты или общежития. Это вызвало дефицит качественных отелей. Сейчас быстро ввести их в строй невозможно: на местном рынке острый дефицит персонала. Работающие отели плохо справляются с уже существующим трафиком: клиенты фактически ежедневно сталкиваются с овербукингом (ситуация, когда гостиница продает номеров больше, чем у нее есть. — Прим. ред.) и заселить их удается со скандалом.





Дополнительный негативный эффект на спрос оказывают длительные очереди при вылете из аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Туристы ждут входа в терминал по три-пять часов.





Около 15 % клиентов не могут подтвердить места в хороших отелях — на первой линии у моря, поэтому отказываются от поездок. Некоторые из операторов связывают ограниченное число мест в отелях с возобновлением полетных программ из Великобритании и некоторых стран Европы, в то время как число доступных курортных направлений остается ограниченным.