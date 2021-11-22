Тиктокерша опубликовала чек из гродненского KFC и собрала 500 тысяч просмотров
Живущая в Польше беларуска с никнэймом @lauralauciute опубликовала чек из закусочной KFC в Гродно и вызвала живой интерес у аудитории TikTok.
Пост собрал более 540 тыс. просмотров в TikTok, а также свыше 37 тыс. лайков.
В коротком видео lauralauciute говорит, что заплатила за целый набор в KFC всего лишь около 8 злотых (5 белорусских рублей). Для нее это шок: дешево. Также блогерша отметила, что в этом кафе можно купить пиво.
Комментаторы попытались сравнить этот набор с тем, что предлагают в их странах. Поляки отметили, что аналогичный набор обошелся бы минимум в два раза дороже. Однако жители Ирландии и США признались, что за похожий заказ они заплатили бы аналогичную сумму. Другие предложили сравнить среднюю зарплату в странах и оценить, сколько бы удалось купить бургеров. Польская средняя зарплата выше беларусской в разы. Нашлись и те, кто предложил купить 2 хот-дога в Жабке за 5 злотых.
В комментариях пользователи обсуждают не только цены на фастфуд KFC, но и спрашивают, как приехать в Беларусь из Польши.
Отметим, что видео было снято в конце сентября, когда в KFC еще действовала акция «5 за 5». Сейчас акция завершена, пишет s13.ru
18:42 22/11/2021
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