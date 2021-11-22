Пост собрал более 540 тыс. просмотров в TikTok, а также свыше 37 тыс. лайков.





В коротком видео lauralauciute говорит, что заплатила за целый набор в KFC всего лишь около 8 злотых (5 белорусских рублей). Для нее это шок: дешево. Также блогерша отметила, что в этом кафе можно купить пиво.









Комментаторы попытались сравнить этот набор с тем, что предлагают в их странах. Поляки отметили, что аналогичный набор обошелся бы минимум в два раза дороже. Однако жители Ирландии и США признались, что за похожий заказ они заплатили бы аналогичную сумму. Другие предложили сравнить среднюю зарплату в странах и оценить, сколько бы удалось купить бургеров. Польская средняя зарплата выше беларусской в разы. Нашлись и те, кто предложил купить 2 хот-дога в Жабке за 5 злотых.





В комментариях пользователи обсуждают не только цены на фастфуд KFC, но и спрашивают, как приехать в Беларусь из Польши.



