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От коронавируса вера не спасает: всего за 10 дней умерли сразу трое православных священников

Это произошло в конце октября, сообщает рабочая группа при Патриархе Московском по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

От коронавируса вера не спасает: всего за 10 дней умерли сразу трое православных священников
21 октября 2021 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 68-м году жизни скончался клирик Молодечненской епархии Белорусского экзархата иерей Николай Горбаченок.


Горбаченок был настоятелем Свято-Троицкого храма городского поселка Кривичи Мядельского района.

26 октября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 83-м году жизни скончался клирик Новогрудской епархии Белорусского экзархата протоиерей Виктор Боковец, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора Слонима.


"Спасо-Преображенский собор во время войны сильно пострадал, а в 1963 году был разрушен наголову: взорван богоборцами. От величественного здания остался только фундамент. По благословению и при помощи правящего архиерея, прихожан храма и неравнодушных людей отец Виктор много поработал над его восстановлением», — сообщается в заметке о смерти священника.

И 30 октября умер клирик Брестской епархии Белорусского экзархата протоиерей Михаил Концевич, настоятель Прихода храма святого апостола Иоанна Богослова в деревне Черевачицы Кобринского района. Концевичу было 65 лет.
Источник: nashaniva.com
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