В Германии подсчитали: через Беларусь в страну прибыло более 10 тысяч нелегалов
Менее чем за год через Беларусь в Германию прибыло 10 128 нелегальных мигранта
С начала 2021 года в Германию через Беларусь попали 10 128 нелегальных мигрантов, заявляет федеральная полиция Германии.
Только в ноябре незаконно пробрались в Германию транзитом через Беларусь 2 287 человек.
Немецкая полиция продолжает уделать повышенное внимание немецко-польской границе.
16:38 22/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение