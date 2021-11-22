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В Германии подсчитали: через Беларусь в страну прибыло более 10 тысяч нелегалов

Менее чем за год через Беларусь в Германию прибыло 10 128 нелегальных мигранта



С начала 2021 года в Германию через Беларусь попали 10 128 нелегальных мигрантов, заявляет федеральная полиция Германии.

Только в ноябре незаконно пробрались в Германию транзитом через Беларусь 2 287 человек. 

Немецкая полиция продолжает уделать повышенное внимание немецко-польской границе.
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