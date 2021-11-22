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Звездные войны: SpaceX и NASA завтра столкнут астероид со спутником, чтобы сбить с курса

23 ноября SpaceX и NASA проведут испытание Double Asteroid Redirection Test (DART). В рамках него планируется изменить траекторию астероида, столкнув его с космическим аппаратом, пишет Engadget.

Звездные войны: SpaceX и NASA завтра столкнут астероид со спутником, чтобы сбить с курса
SpaceX и NASA завтра столкнут астероид со спутником, чтобы сбить с курса
Американское космическое агентство прорабатывает эксперимент с 2017 года, а в 2019-м привлекло к участию в нём компанию Илона Маска. На прошлой неделе SpaceX сообщила об успешном завершении статических огневых испытаний — это один из этапов подготовки к старту DART, в ходе которого проверяются разные параметры работы двигателя, например давление и температура.

Спутник отправится к цели — двойному астероиду Didymos — завтра в 22:21 по Тихоокеанскому времени (9:21 в среду по Минску). Опыт покажет, насколько может быть эффективен подобный метод отвода космических тел на случай, если в будущем появится такое, которое будет нести угрозу для планеты.

Бинарная система Didymos включает два гравитационно связанных астероида — Didymos В длиной 160 и Didymos А длиной 780 метров. Они должны пройти на безопасном расстоянии от Земли в 2022 и 2024 году.

Однако NASA уже известны 23 объекта, которые в течение ближайших 100 лет могут пересечься с планетой, и иметь под рукой готовую стратегию предотвращения столкновений очень важно, отмечает Endadget.
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