SpaceX и NASA завтра столкнут астероид со спутником, чтобы сбить с курса

Американское космическое агентство прорабатывает эксперимент с 2017 года, а в 2019-м привлекло к участию в нём компанию Илона Маска. На прошлой неделе SpaceX сообщила об успешном завершении статических огневых испытаний — это один из этапов подготовки к старту DART, в ходе которого проверяются разные параметры работы двигателя, например давление и температура.





Спутник отправится к цели — двойному астероиду Didymos — завтра в 22:21 по Тихоокеанскому времени (9:21 в среду по Минску). Опыт покажет, насколько может быть эффективен подобный метод отвода космических тел на случай, если в будущем появится такое, которое будет нести угрозу для планеты.





Бинарная система Didymos включает два гравитационно связанных астероида — Didymos В длиной 160 и Didymos А длиной 780 метров. Они должны пройти на безопасном расстоянии от Земли в 2022 и 2024 году.





Однако NASA уже известны 23 объекта, которые в течение ближайших 100 лет могут пересечься с планетой, и иметь под рукой готовую стратегию предотвращения столкновений очень важно, отмечает Endadget.