Три дома для милиционеров построили в Минске ускоренными темпами
Торжественное открытие жилого комплекса из трех многоквартирных домов, построенных для милиционеров, состоялось сегодня в Минске на ул. Основателей
Как сообщает БелТА, новоселы получили ключи почти от 400 квартир в типовых "мапидовских" 19-этажках.
ЖК был введен с опережением сроков: вместо двух лет их построили за 8 месяцев.
Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба на торжественной церемонии, фото БелТА
15:50 22/11/2021
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