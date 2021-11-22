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Три дома для милиционеров построили в Минске ускоренными темпами

Торжественное открытие жилого комплекса из трех многоквартирных домов, построенных для милиционеров, состоялось сегодня в Минске на ул. Основателей

Как сообщает БелТА, новоселы получили ключи почти от 400 квартир в типовых "мапидовских" 19-этажках. 

ЖК был введен с опережением сроков: вместо двух лет их построили за 8 месяцев.


Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба на торжественной церемонии, фото БелТА
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