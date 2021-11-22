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Белорус Никита Бодяковский завоевал престижный золотой браслет в покерном турнире, выиграв почти полтора миллиона долларов

Белорус Никита Бодяковский стал чемпионом одного из турниров WSOP (Мировая серия покера).

Белорус Никита Бодяковский завоевал престижный золотой браслет в покерном турнире, выиграв почти полтора миллиона долларов
Участие в турнире Event #85 обошлось в 50 тыс. долларов.

За победу боролись 113 покеристов. Первое место принесло Бодяковскому 1 462 043 доллара и чемпионский браслет. По словам белоруса, ему было приятно выиграть трофей, но это не было его целью.

«Честно сказать, браслет для меня не так важен, как для многих других игроков. Я просто скажу, что это здорово», — сказал Бодяковский.

Браслет Мировой серии покера — трофей, вручаемый за победу в турнире WSOP. Считается самой престижной спортивной наградой в покере.
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