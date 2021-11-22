



Речь о людях, которые приехали в Беларусь, как туристы, а потом хотели нелегально перейти границу и добраться до Германии. Несколько тысяч таких "туристов" в настоящее время продолжает оставаться на границе. Польша и Литва их не пропускает, а власти Германии заявили, что не намерены их принимать.





Ситуацию на границе в понедельник Лукашенко обсуждал с чиновниками Гродненской области.





"Мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди, беженцы. Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию — вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей", — сказал Лукашенко.





Он также распорядился больше не пскать на границу представителей международных организаций, если они не помогают мигрантам.





"Приезжают за нос ребеночка почесать. Чего ты чешешь ему этот нос грязными руками? На камеру, естественно", — поделился своим видением ситуации Лукашенко.





Он остался также недоволен отсутствием реакции со стороны ЕС на свои предложения решить миграционный кризис. По его словам, он просил канцлера Германии Ангелу Меркель забрать мигрантов, и та якобы обещала, что "на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему".





"Так не рассматривают даже" и "они на контакт даже не выходят", возмутился Лукашенко.





Ранее источники в правительстве ФРГ уже говорили, что во время разговора Лукашенко с Меркель никаких договоренностей б урегулировании кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе достигнуто не было.