"В этом году такая уголовная ответственность введена в отношении подставных лиц, которые в корыстных целях продают реквизиты своих банковских карт, сим-карт", – сообщил на брифинге в понедельник старший следователь по особо важным делам управления по расследованию преступлений против информационной безопасности интеллектуальной собственности СК Иван Судникович.





По его словам, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения. свободы.





"Мы выявляем организованные преступные, когда киберпреступники используют чужие банковски карточки, мобильные телефоны, для этого они покупают реквизиты у граждан", – сказал представитель СК.





По его словам, есть немало случаев, когда следователи, раскрыв преступление, приходят к гражданину с обыском, а оказывается, что он оформил на себя карточку или телефон и передал их преступнику в корыстных целях.