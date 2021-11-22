Парень обвиняется по ч.3 ст.130, ч.3 ст.361 Уголовного кодекса. Это "разжигание группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, повлекшие иные тяжкие последствия" и "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности", совершенные в интернете.





Согласно материалам дела, россиянин в январе-мае этого года в одном из Telegram-чатов "с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера".





"Своими сообщениями обвиняемый разжигал социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности. Формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним. Склонял граждан к запланированным противоправным действиям. Он же в Telegram-чате призывал к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков с насилием к представителям власти, а также иным действиям во вред национальной безопасности страны", - рассказали в прокуратуре.





Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минску. Россиянин содержится под стражей.





Генпрокуратура называет лишь первую букву фамилии парня. Вероятно, речь идет о Егоре Дудникове, признанном правозащитниками политзаключенным.



















