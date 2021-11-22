Такая информация появилась в телеграм-канале пресс-службы МВД.

Говоря о преступлениях в интернете, начальник главного управления по противодействию киберпреступности Андрей Ковалев отметил, что поиски тех, кто оставлял комментарии, связанные с убийством сотрудника КГБ Дмитрия «Нирваны», продолжаются.





«Рано или поздно ко всем придут», – лаконично высказался Ковалев о планах милиции касательно этого дела.





Напомним, в конце сентября в квартире дома по столичной улице Якубовского в результате перестрелки погибли 2 человека. Один из них – сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк.





Тех, кто оставлял комментарии в адрес сотрудника КГБ, стали массово задерживать. Им предъявляют обвинения по уголовным статьям.