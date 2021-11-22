В МВД пообещали "рано или поздно прийти ко всем". О чем речь?
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что в стране удалось уменьшить количество киберпреступлений. Однако хищений в крупных и особо крупных размерах стало почти в 4 раза больше.
Такая информация появилась в телеграм-канале пресс-службы МВД.
Говоря о преступлениях в интернете, начальник главного управления по противодействию киберпреступности Андрей Ковалев отметил, что поиски тех, кто оставлял комментарии, связанные с убийством сотрудника КГБ Дмитрия «Нирваны», продолжаются.
«Рано или поздно ко всем придут», – лаконично высказался Ковалев о планах милиции касательно этого дела.
Напомним, в конце сентября в квартире дома по столичной улице Якубовского в результате перестрелки погибли 2 человека. Один из них – сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк.
Тех, кто оставлял комментарии в адрес сотрудника КГБ, стали массово задерживать. Им предъявляют обвинения по уголовным статьям.
Источник: blizko.by
12:43 22/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение