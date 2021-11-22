Музыканта Игоря Банцера вернули на "химию" после 20 суток в ШИЗО. На днях его могут отправить в колонию
21 ноября музыканта Игоря Банцера вернули на химию из штрафного изолятора, где он провел 20 суток.
Об этом он сам рассказал «Медиазоне».
По словам Банцера, первые десять суток ШИЗО ему назначили за то, что он спал в неположенное время.
«Хотя я находился в карантине, куда меня без медицинских показаний поместили сотрудники администрации ИУОТ №9. А потом меня хотели поместить в комнату, где у человека низкий статус. Я сказал, что не буду сидеть с человеком, у которого низкий статус, потому что вы меня отправляете в колонию, где отношение к низкому статусу однозначное. Это уже был отказ от выполнения законного требования сотрудника. Поехал [в ШИЗО] на 20 дней», — рассказал музыкант.
В марте 2021 года Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК) за танец в стрингах перед милицейской машиной. Там он провел 40 суток в ШИЗО.
«Во вторник [14 сентября] мне было объявлено, что 13 сентября начальник исправительного учреждения №9 принял решение направить бумаги в суд о переводе меня на более жесткий режим, потому что я злостный нарушитель. Которым я стал за эти 40 суток! До этого был просто осужденный, а тут стал злостный нарушитель резко. Поэтому я жду, когда мое дело будет рассмотрено судом и меня переведут в лагерь», — говорил Банцер.
29 сентября суд решил перевести его в колонию. Спустя месяц музыканта вернули на химию: прокурор попросил отменить постановление суда и направить представление о замене наказания на новое рассмотрение из-за нарушений. При этом он отметил, что согласен с доказанностью вины Банцера.
1 ноября связь с Игорем Банцером прервалась. 21 ноября он связался с «Медиазоной» и рассказал, что все это время находился в ШИЗО. Повторое рассмотрение его дела о переводе в колонию назначено на 24 ноября.
12:31 22/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение