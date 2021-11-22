



Об этом он сам рассказал «Медиазоне».





По словам Банцера, первые десять суток ШИЗО ему назначили за то, что он спал в неположенное время.





«Хотя я находился в карантине, куда меня без медицинских показаний поместили сотрудники администрации ИУОТ №9. А потом меня хотели поместить в комнату, где у человека низкий статус. Я сказал, что не буду сидеть с человеком, у которого низкий статус, потому что вы меня отправляете в колонию, где отношение к низкому статусу однозначное. Это уже был отказ от выполнения законного требования сотрудника. Поехал [в ШИЗО] на 20 дней», — рассказал музыкант.





В марте 2021 года Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК) за танец в стрингах перед милицейской машиной. Там он провел 40 суток в ШИЗО.





«Во вторник [14 сентября] мне было объявлено, что 13 сентября начальник исправительного учреждения №9 принял решение направить бумаги в суд о переводе меня на более жесткий режим, потому что я злостный нарушитель. Которым я стал за эти 40 суток! До этого был просто осужденный, а тут стал злостный нарушитель резко. Поэтому я жду, когда мое дело будет рассмотрено судом и меня переведут в лагерь», — говорил Банцер.





29 сентября суд решил перевести его в колонию. Спустя месяц музыканта вернули на химию: прокурор попросил отменить постановление суда и направить представление о замене наказания на новое рассмотрение из-за нарушений. При этом он отметил, что согласен с доказанностью вины Банцера.





1 ноября связь с Игорем Банцером прервалась. 21 ноября он связался с «Медиазоной» и рассказал, что все это время находился в ШИЗО. Повторое рассмотрение его дела о переводе в колонию назначено на 24 ноября.