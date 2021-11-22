Шок! Задержанный 23-летний убийца сознался в каннибализме
23-летний задержанный по делу о трупе, который выпал из багажника во время ДТП в Ленобласти (РФ), сознался в каннибализме, заявил источник «Пятого канала»
Преступник рассказал на допросе, что в 2020 году во время охоты убил человека, расчленил, сварил и съел его останки, потому что давно хотел попробовать человеческое мясо. Оставшиеся части тела он спрятал в трубе. Источник издания не уточняет, связан ли труп в багажнике с каннибализмом.
Что произошло:
В Ленинградской области (РФ) на 25-м километре трассы А-121 «Сортавала» произошла авария, во время которой из автомобиля Mitsubishi Galant выпал труп мужчины с перерезанным горлом. Двое пассажиров и водитель авто попытались скрыться с места ДТП в лесу, но их нашли и задержали сотрудники полиции.
Позже выяснилось, что труп мужчины принадлежал 57-летнему жителю Оренбуржья.
Источник: snob.ru
12:19 22/11/2021
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