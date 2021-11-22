



Преступник рассказал на допросе, что в 2020 году во время охоты убил человека, расчленил, сварил и съел его останки, потому что давно хотел попробовать человеческое мясо. Оставшиеся части тела он спрятал в трубе. Источник издания не уточняет, связан ли труп в багажнике с каннибализмом.





Что произошло:





В Ленинградской области (РФ) на 25-м километре трассы А-121 «Сортавала» произошла авария, во время которой из автомобиля Mitsubishi Galant выпал труп мужчины с перерезанным горлом. Двое пассажиров и водитель авто попытались скрыться с места ДТП в лесу, но их нашли и задержали сотрудники полиции.





Позже выяснилось, что труп мужчины принадлежал 57-летнему жителю Оренбуржья.