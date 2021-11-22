



«Теплые опции» — обогрев стекла либо предпусковой обогреватель – есть не у всех. И не все предусмотрительны настолько, чтобы заранее купить «антилед». А вот сделать его самостоятельно можно быстро сразу утром. Дома и при комнатной температуре.





Понадобится:





- Средство для мытья стекол;

- Спирт;

- Флакон с пульверизатором.





Все, что нужно, — залить стеклоочиститель и спирт во флакон в соотношении 1:2 либо 1:1. Иначе говоря, спирта должно быть больше в 2 раза в морозную погоду, в одинаковом соотношении — в очень морозную погоду (чтобы не получить при критической минусовой температуре обратный эффект).





Утром предстоит опрыскать поверхность домашним составом, а затем смахнуть кашу дворниками.





Есть и другие народные способы удалить наледь со стекол автомобиля





Одновременно запускаем двигатель и включаем печку на максимум, поставив регулятор потока воздуха в среднюю позицию и направив выдув на лобовое стекло.





Забор воздуха выставляем из салона, — так все произойдет быстрее. Если есть опции обогрева заднего стекла и зеркал — тоже включаем.





Удаление скребком — работает, если салон уже прогрелся. Отличным скребком является ненужная банковская карта.





Полив теплой водой с последующим использованием скребка (или карты).





Водка — она воздействует подобно воде, но ее нужно в два раза больше. Наверное, очень немногие возьмeт на вооружение этот способ.





В критической ситуации можно использовать смесь теплой воды с солью. Но только если у вас бюджетный автомобиль, потому что, в зависимости от ряда химических нюансов, могут потерять новый вид краска, резиновые и металлические фрагменты.





Если в автомобиле есть сигнализация с автозапуском, можно настроить периодический пуск мотора для прогревания несколько раз за ночь. Но это перерасход топлива.





Почему не стоит, как делают некоторые, накрывать стекло старым покрывалом, поджимая его бока дверками?





Вы укроете только лобовое стекло, а заднее и боковые будут в наледи. И куда деть мокрое оледеневшее покрывало? Нести домой или класть в багажник, множа сырость?





Помните — даже если вы очень спешите, снимать наледь нужно не только с лобового стекла, но и с заднего, боковых, фар и зеркал. Это залог безопасного движения с хорошим обзором дороги.







