



"На сегодняшний день в больнице Гродно находится только один беженец, у которого диагностирован COVID-19", — отметили там. У этого мигранта диагностирпована пневмония. Еще двое попали в белорусские больницы с обострением хронических заболеваний.





"Около ста мигрантов было госпитализировано из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса", сообщило ранее агентство РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмилу Кеду. Чиновница накануне общалась с представителями ВОЗ и действительно сказала, что в больницы Гродно "на сегодняшний день увезли около 100 человек". Но речь шла про самые разные патологии и заболевания, объяснили в Минздраве.