Спецоперация: на детской площадке в Ивацевичах высаживали деревья. Но это секрет
На детской площадке по улице Депутатской в Ивацевичах прошло мероприятие, которое, вероятно, нельзя называть. Или можно, но не всем.
Группа юных ребят с лопатами высадили около 20 саженцев деревьев. Был даже трактор с поливочной установкой. Замечательно же, нашлись средства на красоту.
Но когда корреспондент «ПР» спросил у взрослого мужчины с видом чиновника, контролировавшего данный процесс, в честь чего такая акция молодёжи, тот отказался от комментариев со словами «пока что нет».
А журналистка газеты райисполкома только захихикала: «вы мои прямые конкуренты».
Может эти деревья таких секретных пород, что о них нельзя говорить вслух или дело еще в какой-то гостайне?
Секретная аллея на детской площадке в Ивацевичах
11:40 22/11/2021
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