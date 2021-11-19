Группа юных ребят с лопатами высадили около 20 саженцев деревьев. Был даже трактор с поливочной установкой. Замечательно же, нашлись средства на красоту.





Но когда корреспондент «ПР» спросил у взрослого мужчины с видом чиновника, контролировавшего данный процесс, в честь чего такая акция молодёжи, тот отказался от комментариев со словами «пока что нет».





А журналистка газеты райисполкома только захихикала: «вы мои прямые конкуренты».





Может эти деревья таких секретных пород, что о них нельзя говорить вслух или дело еще в какой-то гостайне?





Секретная аллея на детской площадке в Ивацевичах