В Вильнюсе появится Беларуская аллея
23 ноября в Вильнюсе состоится акция "Белорусская аллея. На страже демократии".
На набережной Нерис, напротив парламента Литвы, участники акции планируют посадить аллею Беларуской демократии – 16 рябин (по одному на каждый месяц стагнации со дня недемократических президентских выборов 2020 г. в Беларуси), сообщает delfi.lt
Весной, когда позволят погодные условия, посадят еще столько рябин, сколько пройдет месяцев со дня этих выборов.
Рябины посадят главы разных литовских организаций и Беларуских организаций в Литве.
"Мы хотим напомнить, что главная цель жителей Беларуси - новые демократические выборы. Пока они не состоялись, гражданам грозит преследование и жестокие нарушения прав, а ЕС – непрогнозируемые и бесчеловечные гибридные атаки", – сказал депутат Гедрюс Сурплис.
Мероприятие состоится 23 ноября, в 13.15–13.45 ч. у Жверинского моста, на правом берегу Нерис, напротив парламента. На мероприятии будет петь Людас Микалаускас.
Организаторы просят всех участников принести и зажить свечу как символ пребывания на страже демократии.
11:32 22/11/2021
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