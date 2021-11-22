В Вильнюсе появится Беларуская аллея

На набережной Нерис, напротив парламента Литвы, участники акции планируют посадить аллею Беларуской демократии – 16 рябин (по одному на каждый месяц стагнации со дня недемократических президентских выборов 2020 г. в Беларуси), сообщает delfi.lt





Весной, когда позволят погодные условия, посадят еще столько рябин, сколько пройдет месяцев со дня этих выборов.





Рябины посадят главы разных литовских организаций и Беларуских организаций в Литве.





"Мы хотим напомнить, что главная цель жителей Беларуси - новые демократические выборы. Пока они не состоялись, гражданам грозит преследование и жестокие нарушения прав, а ЕС – непрогнозируемые и бесчеловечные гибридные атаки", – сказал депутат Гедрюс Сурплис.





Мероприятие состоится 23 ноября, в 13.15–13.45 ч. у Жверинского моста, на правом берегу Нерис, напротив парламента. На мероприятии будет петь Людас Микалаускас.









Организаторы просят всех участников принести и зажить свечу как символ пребывания на страже демократии.