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В Погранкомитете похвалили польских пограничников. А те показали «пьяных белорусов»

В Госпогранкомитете Беларуси 21 ноября отметили улучшение контактов с польскими коллегами. Позже в тот же день Минобороны Польши выложило видео, на котором, как утверждается, — пьяный белорусский пограничник.

«Говорим на одном языке»

Официальный представитель ГПК Антон Бычковский заявил, что польские пограничники заинтересованы «в активизации двусторонних контактов, в основе которых лежит принцип конструктивного диалога», передает БелТА.

«Польская сторона выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов "беженцев", оказавшихся в критической ситуации. Такие контакты уже есть как на уровне пограничных уполномоченных, так и по линии оперативно-дежурных служб. 

Мы со своей стороны, как и ранее, открыты для обсуждения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения пограничной безопасности», — заявил он.

Кроме того, начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский отметил, что «обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал более конструктивным». 

По его словам, «польские коллеги стали в рабочем порядке выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления Брестской пограничной группы для совместной работы над разрешением возникающих вопросов».

«Буквально вчера вечером по инициативе польской стороны мы обменялись информацией по ситуации с очередями вблизи пункта пропуска «Козловичи» («Кукурыки»). Польские пограничники предложили увеличить количество машин, запускаемых на их территорию. Также стали поступать сведения о применении авиации Пограничной стражей Польши. 

Несмотря на непростую ситуацию на ряде участков границы, сложностей во взаимопонимании не возникает. Если раньше вести диалог в чем-то было затруднительно, то сейчас мы в прямом смысле говорим на одном языке. Общение происходит на русском», — казал Козловский.

«Пьяные белорусы»

Вечером 21 ноября Министерство обороны Польши выложило в своем твиттер-аккаунте видео

«Пьяные белорусы несут службу на границе. Это не первый подобный случай, с которым встретились наши солдаты», — утверждают в ведомстве.

На кадрах видно, как человек в форме пытается поменяться сигаретами через колючее ограждение.

Он на английском языке сказал, что даст белорусские сигареты Pall Mall, чтобы поляки в ответ отдали польские.
telegraf.by
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