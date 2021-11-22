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Франция предупреждает: Пятая волна коронавируса обрушилась с молниеносной скоростью

Количество новых случаев коронавируса в стране выросло менее чем за неделю примерно на 80%.



 
Очередная (пятая) волна COVID-19 обрушилась с молниеносной скоростью на Францию. Об этом заявили местные власти, пишет издание The Local.
 
Количество новых случаев коронавируса в стране выросло менее чем за неделю со 100 до 164 на 100 тысяч населения. Таким образом, прирост составил 81%.
 
«Пятая волна началась с молниеносной скоростью», – сказал представитель правительства Габриэль Атталь.
 
К примеру, в минувшую субботу, 13 ноября, во Франции за сутки зарегистрировали 9 тысяч 458 случаев заражения COVID-19, а 20 ноября – уже 17 тысяч 153. Такой прирост свидетельствует о быстром развитии пандемии.
 
При этом отмечается, что всплеск заражений не привел к росту количества госпитализаций благодаря высокому уровню вакцинации.
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