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Сын пресс-секретаря Кремля опубликовал пост о страсти к опасному вождению. Песков говорит, что его написал кто-то другой

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в воскресенье вынужден был прокомментировать скандальную публикацию в социальных сетях своего несовершеннолетнего сына.

Авария на Кутузовском проспекте унесла жизнь двух человека. Фото: MIKHAIL JAPARIDZE/TASS

В воскресенье в "Инстаграме" 17-летнего Мики Пескова появился пост о крупной аварии на Кутузовском проспекте со смертельным исходом, произошедшей накануне, пишет ВВС.

"Такая странная психологическая фигня: каждый раз, когда вижу аварию или тем более разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит два-три дня, и начинается опять то же самое", - говорилось в публикации.

Пост завершался словами: "Я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, но все же я надеюсь, что эта ситуация кого-то все-таки чему-то научит".

Публикация вызвала большой резонанс, в социальных сетях ее расценили как признание сына пресс-секретаря Кремля в систематических нарушениях ПДД, в том числе вождении до достижения совершеннолетия.

Сам пресс-секретарь президента Песков заявил, что автором этого сообщения был не его сын.

"Он не ездит! Это он у себя опубликовал чужой пост! Перепост", - сказал Песков РИА Новости.

В субботу на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое предположительно стало виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.

"Двадцативосьмилетний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве и лишался права управления транспортным средством", - заявили в прокуратуре Москвы.

Губденский неоднократно публиковал видеоролики, на которых демонстрировал опасное вождение, а также ездил на автомобиле без номерных знаков.
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