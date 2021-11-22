"На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 пострадали... Многие самостоятельно добрались до местных больниц", - сообщила полиция. В заявлении отмечается, что цифры еще могут поменяться по мере получения информации. Полиция отметила, что "представляющий интерес" человек находится под стражей, расследование продолжается.





В воскресенье в городе Уокешо автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. Ранее полиция сообщала о более чем 20 пострадавших и о "нескольких" погибших в результате ЧП. Правоохранители задержали "человека, представляющего интерес" для расследования дела и обнаружили внедорожник, который, как считается, сбил людей.