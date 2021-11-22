В США автомобиль въехал в рождественский парад: пятеро погибших
Пять человек погибли, свыше 40 пострадали после наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском Висконсине, говорится в заявлении, опубликованной на странице местной полиции в Facebook.
"На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 пострадали... Многие самостоятельно добрались до местных больниц", - сообщила полиция. В заявлении отмечается, что цифры еще могут поменяться по мере получения информации. Полиция отметила, что "представляющий интерес" человек находится под стражей, расследование продолжается.
В воскресенье в городе Уокешо автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. Ранее полиция сообщала о более чем 20 пострадавших и о "нескольких" погибших в результате ЧП. Правоохранители задержали "человека, представляющего интерес" для расследования дела и обнаружили внедорожник, который, как считается, сбил людей.
09:40 22/11/2021
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