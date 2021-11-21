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Россиянка воровала одежду в минском ЦУМе, ее задержали с поличным

Отличился милиционер охраны столичного ЦУМа, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото: Департамент охраны

Охрана столичного ЦУМа по камерам наблюдения вычислила женщину, которая часто заходила в примерочную с мужской одеждой. Посетительница была похожа на злоумышленницу, пишет МогилевОнлайн, которую работники магазина постфактум уличили в хищении, совершенном в начале месяца.

50-летнюю россиянку с поличным задержал милиционер Департамента охраны. Выяснилось, в кабинке она снимала антикражные клипсы, а после складировала вещи в камеру хранения. При удобном случае похищенное выносила из магазина и на поезде увозила в Смоленск.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Общий ущерб составил около 1300 белорусских рублей. Сейчас россиянку проверяют на причастность к аналогичным хищениям.
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