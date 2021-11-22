Интернет-ресурс "Борисовские новости" признан экстремистскими материалами
Информационная продукция Интернет-ресурса "Борисовские новости" признана экстремистскими материалами, сообщает Генеральная прокуратура в понедельник.
Основанием для того, чтобы информационная продукция этого ресурса была признана экстремистской, послужило заявление прокуратуры Борисовского района. Суд полностью его удовлетворил.
Ранее Мининформ выносил письменное предупреждение редакции газеты "Борисовские новости" и владельцу информационного ресурса borisovnews.by — частному производственному унитарному предприятию "Букас медиа-центр". Основанием чиновники называли нарушение требований статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".
Полный список экстремистских материалов приведен на сайте Мининформа.
09:31 22/11/2021
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