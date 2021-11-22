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Член ХАМАС устроил стрельбу у Храмовой горы в Иерусалиме. Один человек погиб

В Иерусалиме у входа в Храмовую гору произошел теракт. Боевик радикальной группировки ХАМАС устроили стрельбу по прохожим.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Полиция установила, что вооруженный пистолетом-пулеметом боевик вышел на улицы Старого города и начал стрелять в прохожих.

Он открыл огонь по трем израильтянам, которые проходили у входа на Храмовую гору, смертельно ранив одного из них. На звуки стрельбы прибежали двое полицейских и открыли огонь по террористу, после чего к ним присоединились еще двое правоохранителей.

В результате террорист с ранением был госпитализирован, однако в больнице его объявили мертвым. Во время перестрелки двое полицейских получили легкие ранения, с которыми их доставили в больницу.

На теракт уже отреагировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, поручив правоохранителям усилить меры безопасности.

"Это второй теракт в Иерусалиме за последние дни. Я поручил силам безопасности соответствующим образом мобилизоваться и продемонстрировать бдительность из-за беспокойства по поводу подобных атак", - сказал он.


 
 
 
 
 
 
Источник: Дмитрий Левицкий
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