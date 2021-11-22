







Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.





Полиция установила, что вооруженный пистолетом-пулеметом боевик вышел на улицы Старого города и начал стрелять в прохожих.





Он открыл огонь по трем израильтянам, которые проходили у входа на Храмовую гору, смертельно ранив одного из них. На звуки стрельбы прибежали двое полицейских и открыли огонь по террористу, после чего к ним присоединились еще двое правоохранителей.





В результате террорист с ранением был госпитализирован, однако в больнице его объявили мертвым. Во время перестрелки двое полицейских получили легкие ранения, с которыми их доставили в больницу.





На теракт уже отреагировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, поручив правоохранителям усилить меры безопасности.





"Это второй теракт в Иерусалиме за последние дни. Я поручил силам безопасности соответствующим образом мобилизоваться и продемонстрировать бдительность из-за беспокойства по поводу подобных атак", - сказал он.















