



Ученым пока не удалось выяснить, как растущая тропопауза повлияет на климат или погоду планеты, но это может привести к тому, что самолеты будут летать выше, чтобы избежать турбулентности.





Обычно верхняя область тропосферы, пишет biz.liga.net, известная как тропопауза, становится меньше или больше в зависимости от времени года. Однако по мере того, как глобальная температура продолжает повышаться из-за выбросов парниковых газов, все больше тепла удерживается в атмосфере, и тропосфера расширяется.





Расширение происходит быстрее, чем раньше. Между 1980 и 2000 годами рост составлял 49,9 м за десятилетие.





"Эти результаты предоставляют независимое подтверждение, в дополнение ко всем другим свидетельствам изменения климата, что парниковые газы изменяют нашу атмосферу", — отметил соавтор исследования Билл Рэндел.





Летом 2021-го в ООН подготовили первую за семь лет масштабную оценку изменений климата. В отчете говорится, что глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество.

В начале октября в ООН заявили, что миру грозит глобальный водный кризис на фоне изменений климата.



















