Самолетам придется летать выше: нижний слой атмосферы увеличился в размере
Исследователи из Национального центра атмосферных исследований обнаружили, что самый низкий уровень атмосферы, известный как тропосфера, в период с 2001 по 2020 год увеличивался примерно на 53 метра каждые 10 лет, передает Live Science.
Ученым пока не удалось выяснить, как растущая тропопауза повлияет на климат или погоду планеты, но это может привести к тому, что самолеты будут летать выше, чтобы избежать турбулентности.
Обычно верхняя область тропосферы, пишет biz.liga.net, известная как тропопауза, становится меньше или больше в зависимости от времени года. Однако по мере того, как глобальная температура продолжает повышаться из-за выбросов парниковых газов, все больше тепла удерживается в атмосфере, и тропосфера расширяется.
Расширение происходит быстрее, чем раньше. Между 1980 и 2000 годами рост составлял 49,9 м за десятилетие.
"Эти результаты предоставляют независимое подтверждение, в дополнение ко всем другим свидетельствам изменения климата, что парниковые газы изменяют нашу атмосферу", — отметил соавтор исследования Билл Рэндел.
Летом 2021-го в ООН подготовили первую за семь лет масштабную оценку изменений климата. В отчете говорится, что глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество.
В начале октября в ООН заявили, что миру грозит глобальный водный кризис на фоне изменений климата.
Источник: Наталия Софиенко
08:40 22/11/2021
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