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Впервые после комы МакSим вышла на сцену

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) впервые после выздоровления от тяжелой формы COVID-19 вышла на сцену. В Кремлевском дворце артистке вручили награду "Звезда Муз-ТВ".



Исполнительница стала специальным гостем мероприятия, посвященного 25-му дню рождения Муз-ТВ, и появилась перед зрителями в лиловом вечернем платье в пол с открытыми плечами. Зрители в зале надеялись на выступление МакSим, но она призналась, что петь пока не может.

"Надеюсь, на следующей церемонии выступлю перед вами. Помню свое первое выступление на Премии Муз-ТВ. Тогда я получила награду "Рингтон года", а мне хотелось получить все, и на следующий год я получила сразу три "тарелки". Это было настолько приятно! Азарт должен быть во всем, и чтобы жить, должен быть азарт!" - сказала МакSим со сцены.

38-летнюю МакSим госпитализировали в середине июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39 градусов. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

Около полутора месяцев певица находилась в состоянии медикаментозного сна, из которого ее окончательно вывели 3 августа. Спустя четыре дня стало известно, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании.

13 августа певицу выписали из больницы. Сообщалось, что дома за ней будут наблюдать врачи.

1 сентября артистка впервые после выписки из больницы показалась на публике и отвела дочь в школу. На опубликованных в соцсети певицы кадрах она находится в окружении других людей перед входом в школу. А чуть позже МакSим представила первую песню после выписки из больницы. Это перезаписанная версия композиции "Заведи".
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