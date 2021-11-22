3,6 млрд жителей планеты живут без нормального туалета – ООН
В мире без "нормального туалета" живет почти половина населения. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил 19 ноября в отчете по случаю Всемирного дня туалета, об этом проинформировал сайт ООН.
"3,6 млрд человек по-прежнему живут без нормального туалета, ежедневно подвергают опасности свое здоровье и наносят вред окружающей среде. Гутерриш напомнил, что каждый день 700 детей в возрасте до пяти лет умирают от болезней, вызванных антисанитарией", – говорится в сообщении.
По словам Гутерриша, пишет Гордон, "туалеты спасают жизни и способствуют обеспечению гендерного равенства и улучшению состояния общества в целом".
Он призвал "без промедления инвестировать в функционирование всей "санитарной цепочки", начиная с туалетов и заканчивая транспортировкой, сбором и переработкой продуктов жизнедеятельности человека".
"История учит нас, что добиться быстрого прогресса можно", – подчеркнул Гутерриш.
07:47 22/11/2021
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