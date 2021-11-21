Такие данные опубликованы Белстатом во 2-м томе итогов переписи населения 2019 года. Согласно им, за 20 лет с переписи 1999 года до переписи 2019 года, население Беларуси сократилось на 631 тысячу 771 человека. При этом, как выяснил Thinktanks.by, сократилась популяция всех основных национальностей, населяющих Беларусь, кроме четырех.





В частности, численность проживающих в Беларуси белорусов за 20 лет уменьшилась на 168 тысяч 354 человека, численность русских - на 434 тысячи 739 человек, численность поляков - на 108 тысяч 19 человек, численность украинцев - на 77 тысяч 358 человек, численность евреев - на 14 тысяч 93 человека. Сокращению популяции подверглось и большинство других национальностей, входящих в Топ-20, кроме туркменов, китайцев, арабов и таджиков.





За 20 лет их численность в Беларуси выросла:





- туркменов - с 921 до 5 231

- китайцев - с 75 до 1 788

- арабов - с 490 до 1 037

таджиков - с 848 до 1013





Судя по всему, рост представителей этих национальностей в Беларуси связан с увеличением числа студентов из стран, где эти национальности являются доминирующими.



