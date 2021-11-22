В Минске освятили перекрестки, где произошли ДТП
В Минске священники освятили перекрестки, где за несколько лет произошло больше всего ДТП, а также участки дорог, где жертвами стали водители и пешеходы. К мероприятию присоединились также представители Белорусского клуба автомототуризма и зажгли свечи.
В Храме Преображения Господня состоялась служба о погибших на дорогах, во время которой молись также о здравии и благоразумии участников дорожного движения.
Таким образом, пишет Reform.by, в Московском районе Минска прошел День памяти жертв ДТП, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
07:13 22/11/2021
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