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В Минске освятили перекрестки, где произошли ДТП

В Минске священники освятили перекрестки, где за несколько лет произошло больше всего ДТП, а также участки дорог, где жертвами стали водители и пешеходы. К мероприятию присоединились также представители Белорусского клуба автомототуризма и зажгли свечи.



В Храме Преображения Господня состоялась служба о погибших на дорогах, во время которой молись также о здравии и благоразумии участников дорожного движения.

Таким образом, пишет Reform.by, в Московском районе Минска прошел День памяти жертв ДТП, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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