В Минске освятили перекрестки, где произошли ДТП

В Минске священники освятили перекрестки, где за несколько лет произошло больше всего ДТП, а также участки дорог, где жертвами стали водители и пешеходы. К мероприятию присоединились также представители Белорусского клуба автомототуризма и зажгли свечи.