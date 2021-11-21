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Умерла Нина Русланова

Актриса Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни

Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.

"Народная артистка РФ Нина Ивановна Русланова умерла сегодня после продолжительной болезни", - сказала собеседница агентства.


Нина Русланова советская и российская актриса театра и кино. Родилась 5 декабря 1945 года. Работала в Театре им. Е.Вахтангова и Театре им. Маяковского. В ее биографии более 140 ролей в фильмах, среди которых "Короткие встречи", "Познавая белый свет" и "Настройщик" Киры Муратовой, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа, "Афоня" Георгия Данелии, "Завтра была война" Юрия Кары и другие.
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