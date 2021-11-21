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Белорусская турфирма вывезет мигрантов в Сирию и Ирак

Турфирма «Дрим Джоб» предложила вывезти мигрантов из Беларуси в Сирию и Ирак.

 Белорусская туристическая фирма «Дрим Джоб» анонсировала 28 ноября вывозной рейс для мигрантов, желающих вернуться в Сирию и Ирак. Для клиентов фирмы рейс будет бесплатным, другим желающим вернуться в Дамаск придется заплатить $400.

«Дрим Джоб» занимается организацией туров для сирийцев в Беларуси и помогает им с получением виз. Письмо от турфирмы на русском и английском языках передали руководству логистического центра «Брузги» на границе Белоруссии. «Дрим Джоб» организует рейсы Минск—Дамаск, а также Дамаск—Багдад, сообщает kommersant.ru со ссылкой на «РИА Новости».
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