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На 15 суток арестовали мужчину, который выкрасил фасад дома в цвета БЧБ-флага

19 ноября в своём доме в Полоцком районе был задержан Анатолий Коханчик. Мужчина прославился на всю Беларусь, когда выкрасил фасад своего дома в цвета БЧБ-флага.

БЧБ-дом Анатолия Коханчика

19 ноября в своём доме в Полоцком районе был задержан Анатолий Коханчик. Мужчина прославился на всю Беларусь, когда выкрасил фасад своего дома в цвета БЧБ-флага.

В тот же день суд наказал Коханчика 15-ю сутками ареста по статье 19.11 Административного кодекса — "Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность", пишет телеграм-канал "Весны". Что послужило конкретным основанием для наказания, неизвестно.

Ранее неизвестные закрасили коричневой краской красные полосы между окон его дома, а также герб "Погоня" на окне.

Этот срок для Коханчика не первый. Из-за БЧБ на фасаде дома он уже отсидел 7 суток и был уволен с работы. До того Анатолий Коханчик 38 лет отработал на железной дороге, пишет Еврорадио.
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