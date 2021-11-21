На 15 суток арестовали мужчину, который выкрасил фасад дома в цвета БЧБ-флага
19 ноября в своём доме в Полоцком районе был задержан Анатолий Коханчик. Мужчина прославился на всю Беларусь, когда выкрасил фасад своего дома в цвета БЧБ-флага.
БЧБ-дом Анатолия Коханчика
19 ноября в своём доме в Полоцком районе был задержан Анатолий Коханчик. Мужчина прославился на всю Беларусь, когда выкрасил фасад своего дома в цвета БЧБ-флага.
В тот же день суд наказал Коханчика 15-ю сутками ареста по статье 19.11 Административного кодекса — "Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность", пишет телеграм-канал "Весны". Что послужило конкретным основанием для наказания, неизвестно.
Ранее неизвестные закрасили коричневой краской красные полосы между окон его дома, а также герб "Погоня" на окне.
Этот срок для Коханчика не первый. Из-за БЧБ на фасаде дома он уже отсидел 7 суток и был уволен с работы. До того Анатолий Коханчик 38 лет отработал на железной дороге, пишет Еврорадио.
19:22 21/11/2021
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