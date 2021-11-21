БЧБ-дом Анатолия Коханчика





19 ноября в своём доме в Полоцком районе был задержан Анатолий Коханчик. Мужчина прославился на всю Беларусь, когда выкрасил фасад своего дома в цвета БЧБ-флага.





В тот же день суд наказал Коханчика 15-ю сутками ареста по статье 19.11 Административного кодекса — "Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность", пишет телеграм-канал "Весны". Что послужило конкретным основанием для наказания, неизвестно.





Ранее неизвестные закрасили коричневой краской красные полосы между окон его дома, а также герб "Погоня" на окне.



