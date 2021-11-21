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Разбойное нападение в Шумилинском районе: мужчина и женщина оказались в реанимации

Вечером 18 и 24-летний местные жители распивали спиртные напитки. Позже подозреваемые решили добыть деньги для покупки алкоголя и направились к соседу одного из них.

Фото использовано в качестве иллюстрации, hb.bizmrg.com

После неудачной попытки выбить дверь, молодые люди разбили окно, проникли в квартиру и стали требовать у хозяина деньги. Мужчине удалось выбежать на улицу, однако его догнали и избили. Вернувшись в квартиру, подозреваемые принялись выбивать деньги у сестры потерпевшего. Когда женщина перестала сопротивляться, они забрали спиртное и ушли. Потерпевшие — 63-летний мужчина и его 60-летняя сестра, сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения) УК. Подозреваемые задержаны, один из них ранее неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений. С ними проводятся следственные действия.
intex-press.by
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