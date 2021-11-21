С такой версией выступил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ.





Он предположил, что данный подвид исчез из-за постоянных мутаций, которые и "сломали" дельта-штамм коронавируса.





Помимо этого, заболеваемость в Японии могла снизиться благодаря высоким показателям вакцинации и соблюдению мер по защите от инфекции, пишет Лента.ру.





Страна била рекорды суточной заболеваемости на протяжении трех месяцев: число заболевших достигало 26 тысяч. На сегодняшний день этот показатель едва достигает 200 случаев.







