В Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса
Заболеваемость COVID-19 в Японии снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался.
С такой версией выступил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ.
Он предположил, что данный подвид исчез из-за постоянных мутаций, которые и "сломали" дельта-штамм коронавируса.
Помимо этого, заболеваемость в Японии могла снизиться благодаря высоким показателям вакцинации и соблюдению мер по защите от инфекции, пишет Лента.ру.
Страна била рекорды суточной заболеваемости на протяжении трех месяцев: число заболевших достигало 26 тысяч. На сегодняшний день этот показатель едва достигает 200 случаев.
18:15 21/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение