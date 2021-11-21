Умерших не меньше: Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу
Ранее перепрофилированные под прием коронавирусных больных медучреждения по всей стране возвращаются в обычный режим работы.
За минувшие сутки в Беларуси было зарегистрировано 1 804 пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси.
Выписались 2 803 человека (за весь период пандемии - 624 878), скончалось 16 пациентов (за все время - 4 948) с диагностированным коронавирусом.
Сделано за последние 24 часа 24 942 теста на COVID-19, всего - 10 209 023.
По данным Минздрава, большинство медучреждений, ранее перепрофилированных под "красные зоны" для больных с коронавирусом, возвращаются к плановой работе. Все РНПЦ продолжают оказывать плановую помощь.
При этом пациентов с COVID-19 продолжают госпитализировать в городские инфекционные больницы – взрослую и детскую, пишет sputnik.by
18:05 21/11/2021
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