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Спустя два дня: доступ к западным интернет-ресурсам восстановлен

"Белтелеком" в пятницу сообщил о повреждении кабеля, которое произошло в направлении партнера в Польше.

Проблемы, которые испытывали пользователи при попытке доступа к ресурсам "западного" сегмента, устранены, работа восстановлена, об этом сообщили в "Белтелекоме".

Напомним, что в пятницу у белорусских интернет-пользователей возникли сложности с доступом к западным сайтам.
В "Белтелекоме" пояснили, что это связано с повреждением кабеля в направлении партнера в Польше и принесли извинения за неудобства.

В воскресение пресс-служба предприятия сообщила, что проблемы устранены.
Напомним, что проблемы с доступом в Интернет по причине повреждения кабеля происходят не впервые. Так, в августе текущего года уже возникали сбои с российским сегментом.

Напомним, что РУП "Белтелеком" с 1 ноября повысил действующие тарифы на эфирное телевидение, абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс) и телефонию по IP-протоколу "Максифон". На предприятии уточняли, что цены станут больше в среднем на 4% - в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.

Ранее в "Белтелкоме" сообщали, что с 30 августа планируют начать плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования, что может привести к сбоям в телевещании. Работы продлятся до 31 декабря, однако график может смещаться из-за производственной необходимости, пишет sputnik.by
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