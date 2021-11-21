Проблемы, которые испытывали пользователи при попытке доступа к ресурсам "западного" сегмента, устранены, работа восстановлена, об этом сообщили в "Белтелекоме".





Напомним, что в пятницу у белорусских интернет-пользователей возникли сложности с доступом к западным сайтам.

В "Белтелекоме" пояснили, что это связано с повреждением кабеля в направлении партнера в Польше и принесли извинения за неудобства.





В воскресение пресс-служба предприятия сообщила, что проблемы устранены.

Напомним, что проблемы с доступом в Интернет по причине повреждения кабеля происходят не впервые. Так, в августе текущего года уже возникали сбои с российским сегментом.





Напомним, что РУП "Белтелеком" с 1 ноября повысил действующие тарифы на эфирное телевидение, абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс) и телефонию по IP-протоколу "Максифон". На предприятии уточняли, что цены станут больше в среднем на 4% - в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.





Ранее в "Белтелкоме" сообщали, что с 30 августа планируют начать плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования, что может привести к сбоям в телевещании. Работы продлятся до 31 декабря, однако график может смещаться из-за производственной необходимости, пишет sputnik.by







