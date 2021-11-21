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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ВОЗ: К марту в Европе от ковида могут умереть 500 тысяч человек

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил BBC, что к марту 2022 года в Европе могут зарегистрировать еще 500 тысяч смертей от коронавируса, если не принять срочные ограничительные меры.

В ВОЗ очень встревожены повышенными темпами распространения коронавируса. Он призвал продолжать носить защитные маски, увеличить темпы вакцинации, соблюдать основные меры общественной охраны здоровья и внедрять новые методы лечения.

Обязательную вакцинацию от коронавируса нужно рассматривать как крайнюю меру.
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