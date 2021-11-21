ВОЗ: К марту в Европе от ковида могут умереть 500 тысяч человек

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил BBC, что к марту 2022 года в Европе могут зарегистрировать еще 500 тысяч смертей от коронавируса, если не принять срочные ограничительные меры.