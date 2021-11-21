Караник: погранпереход «Брузги — Кузница» практически возвращен в первоначальное состояние
Пограничный переход «Брузги — Кузница Белостоцкая» практически возвращен в первоначальное состояние. Такой информацией с журналистами поделился председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.
— На границе устранены последствия, скажем так, тех стихийных событий, которые там происходили. Погранпереход возвращен практически в свое первоначальное состояние: еще в некоторых местах нужно произвести работы по восстановлению ограждения, — рассказал чиновник.
Во время общения с представителями прессы Караник также отметил, что на сегодняшний день не осталось нерешенных вопросов, связанных с соблюдением мер безопасности и обеспечением беженцев всем необходимым для жизни. При этом, по его словам, абсолютное большинство иностранцев надеется на открытие гуманитарного коридора.
14:57 21/11/2021
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