+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Караник: погранпереход «Брузги — Кузница» практически возвращен в первоначальное состояние

Пограничный переход «Брузги — Кузница Белостоцкая» практически возвращен в первоначальное состояние. Такой информацией с журналистами поделился председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

— На границе устранены последствия, скажем так, тех стихийных событий, которые там происходили. Погранпереход возвращен практически в свое первоначальное состояние: еще в некоторых местах нужно произвести работы по восстановлению ограждения, — рассказал чиновник.

Во время общения с представителями прессы Караник также отметил, что на сегодняшний день не осталось нерешенных вопросов, связанных с соблюдением мер безопасности и обеспечением беженцев всем необходимым для жизни. При этом, по его словам, абсолютное большинство иностранцев надеется на открытие гуманитарного коридора.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]