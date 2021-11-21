— На границе устранены последствия, скажем так, тех стихийных событий, которые там происходили. Погранпереход возвращен практически в свое первоначальное состояние: еще в некоторых местах нужно произвести работы по восстановлению ограждения, — рассказал чиновник.





Во время общения с представителями прессы Караник также отметил, что на сегодняшний день не осталось нерешенных вопросов, связанных с соблюдением мер безопасности и обеспечением беженцев всем необходимым для жизни. При этом, по его словам, абсолютное большинство иностранцев надеется на открытие гуманитарного коридора.