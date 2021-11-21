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Видеофакт: Египет захлестнула песчаная буря - на побережье ураганный ветер

Непогода накрыла египетское побережье Средиземного моря, там бушуют сильные ливни и ураганный ветер.

На египетское средиземноморское побережье обрушилась песчаная буря, ливни и ураган. Из-за стихии в десяти провинциях страны закрыли школы. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает Ahram Online.

Сообщается, что ливни сопровождавшиеся ураганным ветром спровоцировали потоп, из-за которого ушли под воду машины и продуктовые киоски.

В Александрии и ряде других городов были затоплены несколько улиц, затруднено движение автомобилей.

Кроме того, в городе Файюм, расположенном в оазисе в 90 километрах к юго-западу от Каира, наблюдалась песчаная буря, затруднившая видимость.

Каир также оказался под влиянием дождевого фронта, но коммунальные службы в большинстве районов справились с осадками.

Тем не менее, в Каире и Гизе власти отменили занятия в школах в воскресенье. Университеты будут решать вопрос с проведением занятий индивидуально.
telegraf.by
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