На египетское средиземноморское побережье обрушилась песчаная буря, ливни и ураган. Из-за стихии в десяти провинциях страны закрыли школы. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает Ahram Online.





Сообщается, что ливни сопровождавшиеся ураганным ветром спровоцировали потоп, из-за которого ушли под воду машины и продуктовые киоски.





В Александрии и ряде других городов были затоплены несколько улиц, затруднено движение автомобилей.





Кроме того, в городе Файюм, расположенном в оазисе в 90 километрах к юго-западу от Каира, наблюдалась песчаная буря, затруднившая видимость.





Каир также оказался под влиянием дождевого фронта, но коммунальные службы в большинстве районов справились с осадками.





Тем не менее, в Каире и Гизе власти отменили занятия в школах в воскресенье. Университеты будут решать вопрос с проведением занятий индивидуально.