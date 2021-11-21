Юзари преодолел этап поединков в российском телепроекте «Голос»: он спел микс из песен Монатика и «Песняров»
При это Леонид Агутин назвал белорусского артиста, который участвовал в свое время в "Евровидении" от Беларуси, большим мастером своего дела
фото: belarus24.by
В российском «Голосе» начались поединки, пишет belarus.kp.ru
В пятницу 19 ноября за дальнейшее участие в вокальном проекте сразились белорусские исполнитель Юрий Навроцкий и Диана Оболашвили из российской Кабардино-Балкарии. Они очень удачно исполнили дуэтом интересную компиляцию на тему двух композиций «Кружит» Монатика и «Ой, рано на Ивана» белорусской легенды - «Песняров».
Наставникам настолько понравилось, что все, кроме Александра Градского, вскочили со своих кресел и принялись пританцовывать.
Пелагея, обращаясь к Леониду Агутину, который и придумал соединить эти две песни, сказала: «Я просто в восторге! Леонид Николаевич, вы что творите, казалось бы, чем еще вы можете удивить (хотя вы прекрасны во всем). Но такого я не видела и не слышала, это абсолютно гениально и я не понимаю, как теперь вас оценивать (обращаясь к конкурсантам) и разделять. То, что вы сейчас сотворили, выше всяческих похвал».
Поддержал Пелагею и другой наставник - Дима Билан. Он заявил, что это было мощно и очень круто.
Юрий Навроцкий и Диана Оболашвили.
Драматичный момент - дальше в проекте будет участвовать только дин из них. Кадр видео
Сам Агутин заметил, что Диана из города Прохладный – но по ней это совершенно не скажешь, и город должен был назваться Горячий. А белоруса Юзари он назвал большим мастером своего дела. Леонид Агутин признался, что принял решение, кого оставить в проекте заранее, и оно далось ему с большим трудом - это Юрий Навроцкий.
13:36 21/11/2021
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